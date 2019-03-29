Расследование аварии в электросети началось в Венесуэле
Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб инициировал расследование аварии, приведшей к перебоям в электроснабжении значительной части страны, передает РИА «Новости».
«Мы назначили национального прокурора и двух прокуроров штата Боливар для проведения соответствующего расследования», — заявил Сааб.
По словам генпрокурора, одна из основных версий связана с возможным выстрелом, который мог нарушить работу станции «Гури».
«Реальная гипотеза - это выстрел, сделанный с большого расстояния, чтобы сжечь оборудование и нанести вред всей стране», — заметил Сааб.
В ряде регионов латиноамериканской страны произошло масштабное отключение электричества. Во время прошлого крупного блэкаута власти Венесуэлы заявляли о «диверсии» на энергосистему со стороны США.