Расследование аварии в электросети началось в Венесуэле

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Генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб инициировал расследование аварии, приведшей к перебоям в электроснабжении значительной части страны, передает РИА «Новости».

«Мы назначили национального прокурора и двух прокуроров штата Боливар для проведения соответствующего расследования», — заявил Сааб.

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По словам генпрокурора, одна из основных версий связана с возможным выстрелом, который мог нарушить работу станции «Гури».

«Реальная гипотеза - это выстрел, сделанный с большого расстояния, чтобы сжечь оборудование и нанести вред всей стране», — заметил Сааб.

В ряде регионов латиноамериканской страны произошло масштабное отключение электричества. Во время прошлого крупного блэкаута власти Венесуэлы заявляли о «диверсии» на энергосистему со стороны США.