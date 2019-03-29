Трамп выбрал нового представителя Госдепа

Администрация президента США Дональда Трампа выбрала нового представителя Госдепартамента, передает MediaITE.

Им может стать эксперт по борьбе с терроризмом и сотрудник Fox News Морган Ортагус.

Отмечается, что Ортагус, офицер военно-морского резерва, привнесет значительный опыт в сферы национальной безопасности и внешней политики. Она заменит Хизер Науэрт, которая была объявлена ​​кандидатом на пост посла ООН, но позже отказалась.

Ранее сообщалось, что Хизер Науэрт, кандидат президента США Дональда Трампа на должность постпреда Соединенных Штатов в ООН, могла отказаться от выдвижения на эту должность из-за няни своих детей, которая незаконно находилась в стране.