NBC назвал даты предвыборных дебатов

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Первые предвыборные дебаты в США пройдут 27 и 28 июня 2019 года в Майами, сообщает NBC News, который будет транслировать событие.

Дебаты будут идти два дня подряд из-за количества кандидатов. Уточняется, что демократы могут выдвинуть до 20 кандидатов.

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Кандидаты, желающие принять участие, должны получить не менее одного процента поддержки в трех опросах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия предпочла бы победу бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году.