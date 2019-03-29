NBC назвал даты предвыборных дебатов
Первые предвыборные дебаты в США пройдут 27 и 28 июня 2019 года в Майами, сообщает NBC News, который будет транслировать событие.
Дебаты будут идти два дня подряд из-за количества кандидатов. Уточняется, что демократы могут выдвинуть до 20 кандидатов.
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Кандидаты, желающие принять участие, должны получить не менее одного процента поддержки в трех опросах.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Россия предпочла бы победу бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году.