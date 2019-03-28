Гуайдо отреагировал на запрет заниматься госслужбой

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо прокомментировал запрет на госслужбу в течение пятнадцати лет, пишет El Nacional.

В материале говорится, что он признал его незаконным. По словам Гуайдо, глава Генерального контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо не имеет права принимать такие решения.

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«Так называемого Генерального контрольного управления не существует, как не существует и должности его главы, ничего из этого не существует», — подчеркнул Гуайдо.

Он добавил, что назначить контролера может только законно избранная Национальная ассамблея.

Ранее сообщалось, что Гуайдо запретили быть госслужащим в течение 15 лет.

23 января 2019 года лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны. Это произошло во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.