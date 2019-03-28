Politico: после слов о сговоре Трампа с Россией конгрессмена принуждают к отставке

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Председатель комитета по разведке в палате представителей США Адам Шифф столкнулся с напором республиканцев в своем собственном ведомстве, которые призвали его уйти в отставку из-за «российского дела». Об этом пишет Politico.

Поводом для конфликта послужили слова Шиффа о якобы имеющихся доказательствах сговора между президентом США Дональда Трампа с Россией на выборах 2016 года. Они были сделаны после заявления генерального прокурора Уильяма Барра и шли вразрез с итоговым заключением специального прокурора США Роберта Мюллера, который около двух лет вел «российское расследование» на предмет возможного сговора и вмешательства в президентские выборы. После этого республиканское меньшинство в комитете призвало уйти председателя Шиффа в отставку.

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«Мы не верим в вашу способность выполнять свои обязанности», — сказал республиканец Майк Конавэй.

Натиск республиканцев стал логичным продолжением утреннего заявления главы государства Дональда Трампа, пишет журнал. В своем твиттере он призвал Адама Шиффа уйти в отставку и обвинил демократа во лжи и утечках информации.

Отмечается, что Адам Шифф по-прежнему считает, что есть достаточно доказательств сговора Трампа и России.

На прошлой неделе после завершения «российского расследования» генпрокурор США со ссылкой на итоги специального прокурора Роберта Мюллера заключил об отсутствии сговора Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года, однако говорилось о фактах российского вмешательства в избирательный процесс.

Москва отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.