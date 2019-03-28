CNN: зятя Трампа допросили по «российскому делу»

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Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер дал показания комитету сената, который занимается «российским делом». Об этом сообщает CNN.

Как отмечается, это происходило за закрытыми дверями.

Телеканал уточняет, что журналисты CNN заметили его выходящим из здания. Позднее факт дачи показаний Кушнером подтвердил сенатор в комитете.

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Ранее сообщалось, что в МИД России запросили полную версию доклада по «российскому делу».

24 марта минюст США опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году. Согласно представленному документу, подтвердилось отсутствие сговора Трампа с Россией.