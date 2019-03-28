New York Times узнала объем итогового доклада по «российскому делу»

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Засекреченный финальный доклад специального прокурора США Роберта Мюллера по делу о вменяемом России вмешательству в американские президентские выборы 2016 года составляет более 300 страниц, рассказали источники The New York Times из минюста США.

Этот объем не включает собранных вещественных доказательств, пояснили позже источники CNN. Размер итогового доклада Мюллера говорит о том, что спецпрокурор вышел за рамки требуемого минюстом традиционного резюме после завершения расследования и подробно изложил свои выводы, отмечает NYT.

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Кроме того, издание задается вопросом, что в таком случае мог упустить генеральный прокурор Уильям Барр, который на прошлой неделе предоставил конгрессу США лишь четырехстраничное резюме итогов «российского дела».

Например, доклад бывшего спецпрокурора Кеннета Старра по делу президента Билла Клинтона в 1998 году был объемом 445 страниц. А финальный доклад «Комиссии 9-11» об обстоятельствах и последствиях террористических атак 11 сентября 2001 года занял 567 страниц. С другой стороны, «дорожная карта» по Уотергейсткому скандалу и расследованию в отношении президента Ричарда Никсона, представленная в 1974 году конгрессу, составляла всего 62 страницы.

NYT предполагает, что весь объем «российского дела» Мюллера может составлять сотни тысяч, если не миллионы страниц.

После завершения расследования генпрокурор США со ссылкой на итоги Мюллера заключил, что почти двухлетнее дело спецпрокурора показало отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией во время выборов 2016 года, но российское вмешательство в избирательный процесс было.

Ранее опрос в США показал, что большинство американцев хотят обнародования полного финального доклада по «делу о России».

Москва отрицает вмешательство в американские президентские выборы 2016 года.