Помпео посоветовали почитать мемуары Клинтон после слов о «российском вмешательстве»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова американского госсекретаря о «вмешательстве» России в выборы в США. Об этом сообщает RT.

По ее словам, такая ситуация является фактором внутриполитической жизни США.

«Я бы, например, госсекретарю Помпео посоветовала перечитать мемуары Хиллари Клинтон», — сказала Захарова.

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Она добавила, что там подробно описаны средства и формы вмешательства американской стороны во внутренние дела других государств. Захарова удивилась, что после публикации мемуаров Клинтон вообще выдвигаются какие-то обвинения во вмешательстве.

«…с этой книги всем надо начинать, прежде чем переходить к обвинениям кого-либо во вмешательстве в чьи-либо дела», — заявила Захарова.

Ранее Помпео заявил, что Москва вмешивается в выборы в Вашингтоне минимум с 2004 года.