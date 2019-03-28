Помпео посоветовали почитать мемуары Клинтон после слов о «российском вмешательстве»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова американского госсекретаря о «вмешательстве» России в выборы в США. Об этом сообщает RT.
По ее словам, такая ситуация является фактором внутриполитической жизни США.
«Я бы, например, госсекретарю Помпео посоветовала перечитать мемуары Хиллари Клинтон», — сказала Захарова.
Она добавила, что там подробно описаны средства и формы вмешательства американской стороны во внутренние дела других государств. Захарова удивилась, что после публикации мемуаров Клинтон вообще выдвигаются какие-то обвинения во вмешательстве.
«…с этой книги всем надо начинать, прежде чем переходить к обвинениям кого-либо во вмешательстве в чьи-либо дела», — заявила Захарова.
Ранее Помпео заявил, что Москва вмешивается в выборы в Вашингтоне минимум с 2004 года.