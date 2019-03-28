ABC News: конгресс задумался о праве Трампа помиловать самого себя

В палате представителей США (нижняя палата конгресса) обеспокоены полномочиями на помилование, которыми обладает «осмелевший» после завершения «российского расследования» специального прокурора США Роберта Мюллера президент США Дональд Трамп, передает американский телеканал ABC News.

Члены юридического комитета палаты провели слушания с участием сторонних экспертов, чтобы исследовать пределы власти Трампа объявлять помилования, в том числе в отношении себя. Несмотря на то, что ранее глава государства США заявлял, что у него есть «абсолютное право» помиловать себя, на этой неделе он заявил, что в настоящее время не рассматривает кандидатур для помилования.

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По словам председателя комитета Джерральда Надлера, разговоры Трампа о помиловании создали впечатление, что Трамп может использовать их в качестве политического инструмента, пропагандистского трюка для общественности. Присутствовавшие за слушаниях эксперты заявили о подозрительности и противоречивости права Трампа помиловать самого себя, отмечает телеканал.

Всего с момента вступления в должность Трамп объявил семь помилований и четыре раза смягчил наказания.