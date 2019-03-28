Захарова нашла «плацдарм» США для «вмешательства» в Венесуэлу

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что США могут использовать остров Кюрасао, принадлежащий Нидерландам, в качестве «плацдарма» для «агрессивного вмешательства» в Венесуэлу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, 15 марта Нидерланды и США подписали соглашение, согласно которому последние могут использовать остров Кюрасао в качестве «гуманитарного хаба». Захарова подчеркнула, что власти Соединенных Штатов пообещали властям острова не использовать его инфраструктуру в военных целях, однако, считает представитель МИДа, его территория все равно будет задействована «в качестве плацдарма для агрессивного вмешательства в дела Венесуэлы».

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«Гаага выдала американцам карт-бланш на использование своей бывшей колонии», — сказала Захарова.

Ранее стало известно, что в Венесуэлу прибыли российские военные. Официальная Москва утверждает, что их визит был запланирован задолго до кризиса в латиноамериканской стране, отказываясь раскрывать детали посещения.