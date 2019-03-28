Путин продлил амнистию мигрантам из Киргизии

Президент России Владимир Путин на встрече с киргизским лидером Сооронбаем Жээнбековым объявил, что амнистия для мигрантов из Киргизии будет продлена до конца апреля. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Амнистия позволяет мигрантам из Киргизии выехать из России, а потом сразу же вернуться обратно, даже если они нарушили сроки пребывания в стране.

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«В России много делается для создания комфортных условий для киргизских мигрантов», — сказал Путин.

По его словам, это показывает, что между двумя странами существует «особый характер отношений».

Также Путин заявил, что 2020 год станет перекрестным годом Киргизии в Росии и России в Киргизии.

Ранее сообщалось, что Путин позвал президента Киргизии в Россию.