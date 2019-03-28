Трамп: Россия предпочла бы победу Клинтон

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия предпочла бы победу бывшего американского госсекретаря Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Об этом сообщает Fox News.

«Если бы у России было бы что-то на меня, это вышло бы на свет очень давно», — сказал Трамп.

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По его словам, России была более выгодна победа Клинтон.

Он также добавил, что это касается энергетики, нефти и газа.

Ранее Трамп заявил, что надеется восстановить хорошие отношения с Россией.