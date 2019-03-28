Сирия предложила США отдать Израилю два своих штата

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Постпред Сирии при ООН Башар Джаафари предложил США отдать Израилю Северную или Южную Каролину. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У США есть достаточно земель. Ну, подарите Израилю пару штатов», — сказал Джаафари.

По его словам, США следует так поступить, если они поддержать Израиль новыми территориями.

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Ранее сообщалось, что Сирия запросила заседание Совета безопасности ООН по Голанским высотам.

25 марта президент США Дональд Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанами.