Трамп решил проверить истоки «российского дела»

Президент США Дональд Трамп поддержал идею проверки истоков расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает Fox News.

«Мы должны увидеть, как все это началось, но я собираюсь оставить это другим людям, включая генерального прокурора», — сказал Трамп.

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По его словам, данное расследование стало «позором» для США.

Он также добавил, что подобное не должно произойти с американским президентом снова.

Ранее сообщалось, что Трамп отреагировал на завершение «российского дела».