Путин прибыл в Бишкек

Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, Путин приехал в Бишкек для встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

Как отмечается, лидеры примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции.

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При этом в ходе встречи Путин и Жээнбеков обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений.

Ранее сообщалось, что Путина в ходе визита в Киргизию будут угощать блюдами национальной кухни.