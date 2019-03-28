Путин прибыл в Бишкек
Президент России Владимир Путин прибыл в Киргизию с государственным визитом. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, Путин приехал в Бишкек для встречи с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
Как отмечается, лидеры примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции.
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При этом в ходе встречи Путин и Жээнбеков обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений.
Ранее сообщалось, что Путина в ходе визита в Киргизию будут угощать блюдами национальной кухни.