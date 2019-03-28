Экс-глава ФБР оценил итоги расследования «российского дела»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/797/10713797/upload-2017-06-08T141740Z_1128736284_HP1ED6813PFMB_RTRMADP_3_USA-TRUMP-RUSSIA-pic905-895x505-13128.jpg">

Бывший директор ФБР Джеймс Коми прокомментировал публикацию выводов минюста США по докладу спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией является «хорошей новостью».

Реклама

Он также добавил, что хотел бы ознакомится с полноценным отчетом Мюллера.

Коми подчеркнул, что часть выводов минюста США по докладу «запутанные».

Ранее СМИ объяснили, почему потепления между США и Россией не будет.