Экс-глава ФБР оценил итоги расследования «российского дела»
Бывший директор ФБР Джеймс Коми прокомментировал публикацию выводов минюста США по докладу спецпрокурора США Роберта Мюллера о расследовании дела о «вмешательстве России» в американские выборы. Об этом сообщает NBC News.
По его словам, отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией является «хорошей новостью».
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Он также добавил, что хотел бы ознакомится с полноценным отчетом Мюллера.
Коми подчеркнул, что часть выводов минюста США по докладу «запутанные».
Ранее СМИ объяснили, почему потепления между США и Россией не будет.