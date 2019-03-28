CNN узнал о допросе Бутиной со стороны команды Мюллера
Команда спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием дела о «вмешательстве России» в американские выборы», в январе допросили россиянку Марию Бутину. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
По данным телеканала, подчиненные Мюллера допрашивали Бутину в течении часа.
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Как отмечается, следователи пытались выяснить, знает ли Бутина об обстоятельствах, при которых республиканская партия во время президентской кампании 2016 года изменила формулировки, касающиеся России и Украины.
При этом, по мнению экспертов, Бутина не играла важной роли в расследовании «российского дела».
Ранее отец Бутиной рассказал о ее пребывании в тюрьме в США.