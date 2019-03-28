Коми: Трамп не смог уничтожить ФБР

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Бывший глава ФБР Джеймс Коми заявил, что итоги расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы доказывают, что критика президента США Дональда Трампа в отношении ФБР была ложью. Об этом сообщает NBC News.

По его словам, попытка Трампа уничтожить ФБР провалилась.

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Он также добавил, что выводы по «российскому делу» подтверждают, что сотрудники ФБР лишь пытаются «найти правду».

Коми подчеркнул, что Трамп пытался «сжечь» ФБР с помощью своих «ложных» заявлений.

Ранее Трамп заявил, что «российское дело» появилось из-за «грязного копа» Коми.