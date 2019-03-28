Помпео обвинил Россию во вмешательстве в выборы в США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Москва вмешивается в выборы в Вашингтоне минимум с 2004 года. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия якобы вмешивалась в выборы в США в 2012, 2008 и 2004 годах.
Однако, он не считает, что Москва «оказывала влияние» на президентские выборы в 2016 году.
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При этом Помпео не привел никаких доказательств «вмешательства России» в выборы.
Ранее сообщалось, что большинство граждан США хотят увидеть полный доклад по «российскому делу».