Трамп вызвал на ковер главу Google

Американский лидер Дональд Трамп встретился с генеральным директором Google Сундаром Пичаи, чтобы обсудить, что корпорация может сделать для США. Об этом президент написал в инстаграме.

До этого Трамп обвинил Google в помощи военным Китая, заявив, что «Google помогает Китаю и их военным, но не США».

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«Только что встретился с Сундаром Пичаи, у которого, очевидно, дела идут неплохо», — отметил Трамп.

По словам лидера США, они обсуждали политическую справедливость и то, что глав гендиректор корпорации может сделать для США.

Также Трамп рассказал, что Пичаи заявил о «приверженности» к американской стороне, а не китайкой.

Встреча закончилась очень хорошо!», — добавил Трамп.

Ранее в Google объяснили, почему поиск по картинкам считает Трампа «идиотом».