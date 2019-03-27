Помпео рассказал, во сколько обойдется восстановление Венесуэлы

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Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на восстановление Венесуэлы может уйти порядка $6-12 млрд. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, возрождение венесуэльской экономики может занять около двух лет.

Он также подчеркнул, что администрация США может ввести новые санкции против действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро, однако не уточнил, какие именно.

Ранее сообщалось, что в США назвали выделенную для смены власти в Венесуэле сумму.