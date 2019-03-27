В МИД рассказали о влиянии доклада Мюллера на отношения России и США

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера «по российскому делу» не повлиял на позицию Москвы по выстраиванию отношений с Вашингтоном. Об этом сообщает РИА «Новости»

Она подчеркнула, что и до публикации этого доклада Россия была открыта к развитию отношений с США.

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»[Доклад Мюллера] не закрывает, не открывает новую страницу, не начинает новую страницу для России», — добавила Захарова.

Также она отметила, что Россия изначально считала абсурдным подозрение в сговоре с избирательным штабом Трампа.

Ранее сообщалось, что 24 марта американский минюст опубликовал краткие итоги расследования «вмешательства» России в президентские выборы в США в 2019 году, которое на протяжении последних двух лет вел спецпрокурор Роберт Мюллер. По итогам расследования он подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией и счел недоказанным препятствование правосудию со стороны Трампа.