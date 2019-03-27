Мэй пообещала уйти в отставку при одном условии

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала тори-евроскептикам уйти в отставку, если они поддержат предлагаемую ею сделку с Евросоюзом об условиях Brexit. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что в случае поддержки Мэй не будет возглавлять партию и правительство на следующей стадии переговоров по Brexit и уйдет.

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Мэй предполагает уйти в отставку летом 2019 года, уточняет «Би-би-си».

Ранее сообщалось, что Sunday Times узнала о скорой отставке Мэй.