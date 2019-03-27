Трамп придумал новый способ давления на Венесуэлу
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская сторона может усилить давление на венесуэльскую власть, в частности на главу Николаса Мадуро за счет применения военной силы, передает ТАСС.
Трамп подчеркнул, что санкции против этой страны недостаточно эффективно действуют.
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«Они уже находятся под большим давлением - у них нет денег, нет нефти, ничего нет», — добавил Трамп.
Президент США уверен, что невозможно добиться большего давления за исключением применения военной силы.