Трамп придумал новый способ давления на Венесуэлу

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что американская сторона может усилить давление на венесуэльскую власть, в частности на главу Николаса Мадуро за счет применения военной силы, передает ТАСС.

Трамп подчеркнул, что санкции против этой страны недостаточно эффективно действуют.

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«Они уже находятся под большим давлением - у них нет денег, нет нефти, ничего нет», — добавил Трамп.

Президент США уверен, что невозможно добиться большего давления за исключением применения военной силы.

Ранее Трамп предъявил России ультиматум по Венесуэле.