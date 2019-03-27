Токаев совершит свой первый зарубежный визит в Россию

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Нового президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева пригласили приехать в Россию. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на помощника президента страны Юрия Ушакова.

По его словам, сейчас согласовывается время. Предположительно, Токаев посетит Россию 3 апреля.

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«Мы сразу же (после присяги. — «Газета.Ru») пригласили нового президента приехать в Россию», — сказал Ушаков.

Он добавил, что была достигнута договоренность, что Токаев нанесет свой первый зарубежный визит в Россию.

Ранее сообщалось, что Токаев совершил свой первый рабочий визит в Туркестан.