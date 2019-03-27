Стало известно, когда Путин и Лукашенко могут встретиться
Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время президент может несколько раз встретиться с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».
По словам Ушакова, Путин и Лукашенко увидят друг друга в апреле на форуме в Пекине, а потом в мае во время юбилейного заседания саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане.
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Это решение лидеры двух стран приняли вчера во время телефонного разговора, добавил Ушаков.
«Они вчера обсудили, что две возможности для проведения двусторонней встречи имеются», — подчеркнул Ушаков.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко созвонились.