Стало известно, когда Путин и Лукашенко могут встретиться

<img src="//img.gazeta.ru/files3/449/12224449/RTX6MVEP-pic905-895x505-36426.jpg">

Помощник российского лидера Владимира Путина Юрий Ушаков заявил, что в ближайшее время президент может несколько раз встретиться с главой Белоруссии Александром Лукашенко, передает РИА «Новости».

По словам Ушакова, Путин и Лукашенко увидят друг друга в апреле на форуме в Пекине, а потом в мае во время юбилейного заседания саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в Нур-Султане.

Реклама

Это решение лидеры двух стран приняли вчера во время телефонного разговора, добавил Ушаков.

«Они вчера обсудили, что две возможности для проведения двусторонней встречи имеются», — подчеркнул Ушаков.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко созвонились.