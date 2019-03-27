AP сообщило об активности ультраправых накануне выборов на Украине

По мере приближения даты общенародного голосования на президентских выборах ультранационалистические группы на Украине становятся все более активными, из-за чего перед Западом встает дилемма, передает агентство Associated Press.

В начале марта к штаб-квартире администрации президента Украины Петра Порошенко пришли тысячи ультраправых активистов, сообщает AP. Они скандировали лозунги о коррупции власти, бросали погребальные венки и игрушек в виде свиньи, которые символизировали растрату бюджетных средств, говорится в материале. Отмечается, что ультраправые активисты регулярно маршируют с факелами под бой барабанов по центру Киева.

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Между тем, есть признаки влияния ультраправых на формирование политической повестки дня страны. Это в свою очередь ставит Запад в затруднительное положение, поскольку изменения, за которые они выступают, все больше идут вразрез с традиционными демократическими идеалами, добавляет агентство.

Ультранационалистические группы на Украине вышли на первый план в 2014 году, тогда они возглавили массовые уличные протесты, которые привели к свержению президента Виктора Януковича, поясняет AP.

Правые радикалы в последние годы были замечены в насильственных действиях: нападали на собрания представителей ЛГБТ-сообществ и активистов за права женщин, сорвали лекцию об истории холокоста и дрались с «пророссийскими ветеранами», говорится в материале.

Первый раунд президентских выборов на Украине пройдет в воскресенье, 31 марта.