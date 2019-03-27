Опрос: большинство в США хотят увидеть полный доклад по «российскому делу»

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Подавляющее большинство американских граждан хотят публикации полного итогового доклада по «российскому делу» специального прокурора Роберта Мюллера, такие результаты показал новый опрос Квиннипэкского университета (США). Об этом пишет The Hill.

Так, 84% респондентов заявили, что доклад Мюллера должен быть опубликован. В то время как девять процентов граждан США заявили об обратном.

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Из числа опрошенных 55% считают расследование Мюллера по вопросу вмешательства России в выборы президента 2016 года и возможного сговора американского лидера Дональда Трампа с представителями России справедливым. С ними не согласны 26% респондентов.

The Hill отмечает, что после оглашения итогов «российского дела» генеральным прокурором Уильямом Барром мнения в конгрессе разделились. Например, сенатор Ричард Блюменталь выразил скептицизм в отношении резюме выводов Барра. Кроме того, демократы критиковали доклад Мюллера за сокрытие деталей.

Трамп не раз отрицал сговор и называл дело Мюллера «охотой на ведьм». Москва отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.