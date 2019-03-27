Матвиенко констатировала «нулевую отметку» в отношениях России и США

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в настоящий момент между Россией и Соединенными Штатами почти нет отношений, сообщает РИА «Новости».

По ее словам, отношения стран в настоящий момент находятся на «нулевой отметке». Матвиенко подчеркнула, что между странами идет «очень слабый» диалог по некоторым вопросами.

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«Для того чтобы улучшать или ухудшать отношения [России и США], их сначала надо иметь», — добавила спикер Совфеда.

Ранее Матвиенко заявляла, что Россия готова возобновить парламентский диалог с США.