Арашуков рассказал о «заговоре» против него и его семьи

Отстраненный сенатор Рауф Арашуков в суде заявил, что его уголовное преследование является заказным, сообщает РИА «Новости»

По его словам, дело заказали за 65 млн руб.

Арашуков заявил, что знает, «кто является этими заказчиками, кто этим киллерам заплатил», чтоб они дали показания.

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«Я знаю, что одному 30 млн рублей дали, другому 35 млн дали. Я даже знаю, кто дал, как договаривался, у меня все есть», — заявил он.

Он отметил, что у него есть доказательства, кто устроил «заговор» против него и его семьи.

Ранее сообщалось, что Басманный суд продлил на три месяца срок ареста Арашукова.