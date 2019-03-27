Порошенко признался в наличии «четкого плана» движения Украины в ЕС и НАТО

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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что у украинских властей имеется «четкий план» по вступлению страны в НАТО и Европейский союз (ЕС), передает Укринформ.

Данное заявление президент сделал в эфире телеканала ICTV.

По словам Порошенко, большая часть жителей Украины поддерживает вступление страны в ЕС и НАТО.

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«И мы имеем четкий план [движения страны в ЕС и НАТО], который рассчитан по месяцам. И остановить это движение вперед я не дам», — подчеркнул Порошенко.

Ранее Порошенко допустил, что политический диалог с Россией возможен.