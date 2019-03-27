На машину Гуайдо напали в Венесуэле

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Неизвестные забросали машину оппозиционного венесуэльского лидера Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, политик ехал по улице. В тот момент, когда автомобиль остановился на светофоре, к нему подбежал человек и начал пытаться открыть двери, пинал машину ногой.

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После того, как транспортное средство сдвинулось с места, в него начали кидать разные предметы неизвестные люди.

Ранее сообщалось, что Гуайдо призвал венесуэльцев приготовиться к захвату власти в стране.

23 января во время митинга в Каракасе против президента Венесуэлы Николаса Мадуро лидер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом страны.

К настоящему времени оппозиционера Гуайдо в качестве легитимного президента Венесуэлы признали США, Канада, а также страны Латинской Америки. Россия выразила поддержку Мадуро.