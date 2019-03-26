США не дают другим странам «фиксировать реальность» в Крыму, заявила Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему США боятся визитов в Крым представителей других стран, передает РИА «Новости».

Она пояснила, что Вашингтон не хочет, чтобы мир узнал о реальном положении дел на полуострове, потому что за этим должно последовать «автоматическое признание».

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Таким образом она прокомментировала нежелание госсекретаря США Майка Помпео сравнивать признание Трампом Голанских высот израильской территорией и ситуацию с Крымом.

Ранее Мария Захарова заявила, что американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться за свои слова о ходе расследования «российского дела».