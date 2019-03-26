Отцу Арашукова продлили арест
Отцу сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, советнику главы «Газпром межрегионгаза» Раулю Арашукову продлили срок ареста на три месяца. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Басманный суд Москвы оставил под арестом Рауля Арашукова, а также трех фигурантов дела о преступном сообществе.
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По словам судьи Артура Карпова, эту меру пресечения ввели, потому что «свидетели имеют опасения».
Ранее сообщалось, что Арашукову продлили арест.
Сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации утром 30 января. Ему предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе, давлении на свидетеля и убийстве.