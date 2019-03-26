Задержан напавший с битой на мэра Иваново

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в нападении с бейсбольной битой на мэра города Иваново Владимира Шарыпова. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на СУ СК России по региону.

Известно, что на чиновника напали 14 февраля и побили. После нанесенных ему увечий его госпитализировали.

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По данным следствия, нападавшим оказался 31-летний житель Ярославля. Его уже заключали под стражу и изъяли оружие.

В настоящее время следствие продолжается. Выяснятся причины нападения.