NBC: главу разведки США пришлось отговаривать от увольнения

Вице-президенту США Майку Пенсу пришлось отговаривать директора Национальной разведки США Дэна Коутса, который в конце 2018 года был близок к уходу из-за поведения президента США Дональда Трампа, рассказали источники из администрации телеканалу NBC News.

Пенс — основной близкий союзник главы национальной разведки среди членов администрации Трампа, поясняет телеканал. Несмотря на то, что он убедил Коутса остаться хотя бы до лето, окончательного решения не принято. Отношения между президентом США и главой разведки к данному моменту улеглись, однако Трамп в любой момент может принять решение о его увольнении, говорится в материале.

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Отношения Трампа и Коутса испортились после нескольких случаев, рассказали источники. Так, Трамп подталкивал Коутса найти доказательства прослушки, ведущейся экс-президентом Бараком Обамой во время предвыборной кампании 2016 года. Кроме того, американский лидер обвинял Коутса в утечке секретной информации и призывал к публичному порицанию разведки США.

Недавно Трамп возмутился перед своими помощниками после публичной речи главы разведки США, который выступил в защиту НАТО ради сдерживания России, добавляют источники NBC News. Самое серьезное расхождение между главой разведки и главой государства США случилось после объявление о полном выводе американского контингента войск из Сирии и последующего увольнения главы Пентагона Джеймса Мэттиса.

Ранее Los Angeles Times писала, что Трампу от разведки нужны только «хорошие новости».