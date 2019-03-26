Савченко выступила с обращением к украинцам

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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко высказалась по поводу тех кандидатов в президенты страны, за которых украинцам не нужно голосовать. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее мнению, не нужно голосовать за «старых политиков», которые уже 27 лет находятся у власти.

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«Чтобы не быть крепостным, который на собственных похоронах и поминках ест ROSHEN из рук своего палача, 31 марта вставайте, идите на избирательные участки», — заявила Савченко.

Она добавила, что в случае необходимости украинцы должны защитить свой голос, в том числе при помощи народного восстания.

Ранее Савченко заявила, что основные кандидаты на президентский пост могут «подсунуть свинью» украинцам.