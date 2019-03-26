«Надо извиниться за тупую пропаганду»: Захарова обратилась к журналисту из США
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что американскому журналисту Фариду Закарии следует извиниться за свои слова о ходе расследования «российского дела». Свое мнение она выразила в фейсбуке.
По ее словам, Закарии и «ему подобным» следует принести прощение после завершения расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, которое не выявило сговора между Россией и США во время президентских выборов.
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«И не столько перед [президентом США Дональдом] Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду», — написала Захарова.
Ранее Захарова оценила итоги расследования «российского дела».