Экс-глава ЦРУ разочарован итогами «российского дела»
Джон Оуэн Бреннан, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и советник экс-президента США Барака Обамы, признал в эфире MSNBC, что он располагал «недостоверной информацией» о ходе расследования предполагаемого вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Mediaite.
Бреннан подчеркнул, что он ожидал «большего» по итогам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Однако, добавил экс-глава ЦРУ, он испытал «облегчение», узнав, что между российским правительством и американскими властями не было «преступного сговора» в период выборов.
Ранее сообщалось, что республиканцы во второй раз заблокировали публикацию доклада по «российскому делу».