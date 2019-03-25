Захарова оценила итоги расследования «российского дела»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выводы минюста США по расследованию дела о «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, упоминание в отчете ответственности русских хакеров является «абсурдной историей».
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Она также добавила, что в докладе признается отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией, но говорится о «влиянии» на выборы хакеров.
Захарова подчеркнула, что не может представить, как США с самой передовой информационной защитой «подверглись нападению» 25 хакеров.
Ранее СМИ сообщили, что история проклянет Трампа за «российское дело».