Захарова оценила итоги расследования «российского дела»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала выводы минюста США по расследованию дела о «российском вмешательстве» в американские выборы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По ее словам, упоминание в отчете ответственности русских хакеров является «абсурдной историей».

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Она также добавила, что в докладе признается отсутствие сговора президента США Дональда Трампа с Россией, но говорится о «влиянии» на выборы хакеров.

Захарова подчеркнула, что не может представить, как США с самой передовой информационной защитой «подверглись нападению» 25 хакеров.

Ранее СМИ сообщили, что история проклянет Трампа за «российское дело».