Эксперт: Бату Хасиков имеет за плечами большой политический опыт

Бату Хасикова, врио главы Калмыкии, нельзя рассматривать только через призму спортивных достижений, за его плечами большой опыт политической работы, считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Хасиков выдающийся спортсмен, он герой своей республики, добившийся мировых высот в спорте. В Калмыкии многие с удовольствием и часто вспоминают, что именно он вывел на мировой уровень имя своего народа и республики. Однако после этого Хасиков сделал неплохую политическую карьеру», — заметил Мартынов.

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«Я напомню, что он был и региональным депутатом, и сенатором, соответственно имеет большой опыт политической работы. В этом смысле у меня нет никаких опасений в связи с назначением Хасикова на пост врио главы», — пояснил эксперт.

«Другое дело, что для управления регионом понадобится команда профессионалов, которую сейчас формируют, и в ближайшее время она будет представлена местной общественности и всей стране», — резюмировал Мартынов.