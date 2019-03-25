New Republic: история проклянет Трампа за «российское дело»

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Если специальный прокурор США Роберт Мюллер расследовал вопросы в отношении президента США Дональда Трампа в юридической плоскости, то в будущем его будет судить история, пишет американский журнал The New Republic.

Издание отмечает, что Трампа ожидает исторический суд, и будущие поколения американцев смогут использовать больше доказательств, чем Мюллер, и то, что известно о «российском деле», станет для президента и его сторонников «проклятием».

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Роберт Мюллер не смог доказать сговора Трампа с Россией на президентских выборах 2016 года и препятствование правосудию, однако следующее поколение будет менее снисходительным к нему, говорится в материале.

Несмотря на то, что «российское расследование» завершено, история отношений Трампа с Россией во время событий 2016 года, в некотором смысле, только начинается. Речь идет о ведущихся в США федеральных расследования в отношении бизнеса Трампа и его политических действий. Тем не менее, самая главная угроза, которая могла стать основой для импичмента Трампа, устранена, подводит New Republic.