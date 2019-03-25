Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру увольнением

Белорусский лидер Александр Лукашенко пригрозил своему помощнику и вице-премьеру лишением должностей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Лукашенко поручил администрации предложить новые кандидатуры на должности своего помощника по Могилевской области и вице-премьера республики, в частности, из-за того, что ему не понравился темп развития сельского хозяйства в области, уточнили в пресс-службе.

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Президент отчитал вице-премьера и помощника.

«Целый вице-премьер, ведающий сельским хозяйством, курирует Могилевскую область, уполномоченный президента. Помощник президента зубы проел на сельском хозяйстве и Могилевской области. Губернатор самый продвинутый. И вы занимаете последнее место», — заявил Лукашенко.

Глава Белоруссии дал неделю на исправление сложившейся ситуации.

«Неделя срока, и будем разбираться с вице-премьером и помощником, раз не смогли работать как следует», — заключил Лукашенко.