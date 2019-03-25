CNN: Москва «злорадствует» после итогов «российского дела»

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В Москве начали «злорадствовать» после завершения почти двухлетнего расследования специального прокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы президента 2016 года, отмечает телеканал CNN.

Накануне в США генпрокурор Уильям Барр представил итоги расследования Мюллера, в которых говорилось об отсутствии доказательств сговора президента США Дональда Трампа с россиянами во время предвыборной кампании 2016 года, но обнаруженных попытках России вмешаться в эти выборы.

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В частности, телеканал приводит в пример реакцию на итоги «российского дела» в твиттере члена Совета Федерации Алексея Пушкова, а также российского телеведущего Евгения Попова из программы «60 минут», которую телеканал называет «прокремлевским политическим шоу».

«Мюллер не нашёл доказательств сговора Трампа с Москвой. Но демократы все равно будут кричать, что сговор был. Маньякам теории заговора не нужны факты - им нужно нагнетать страсти и зарабатывать на этом очки. Уже твердят, что Трамп неведомым образом повлиял на Мюллера. Цирк», — написал Пушков.

Телеканал обращает внимание на реакцию Попова, который написал в твиттере: «Россия не выбирала Трампа», а также добавил: «А что там с санкциями «за вмешательство в выборы»?! Алло, Мюллер!».

CNN поясняет, что итоги Мюллера никак не оправдывают Россию. Так, вмешательство России в президентские выборы 2016 года в США привело к множеству обвинительных заключений против российских физических и юридических лиц, а следствие Мюллера выявило «две основные попытки России» вмешаться в выборы 2016 года, напоминает CNN.

После всего отношения России и США, скорее всего, останутся плохими, добавляет телеканал. Москва и Вашингтон по-прежнему расходятся по всем вопросам, начиная от Сирии и контроля над вооружениями и заканчивая отравлением с нервно-паралитическим веществом в британском Солсбери.

Ранее сообщалось, что в Кремле отреагировали на итоги расследования Мюллера.

Россия отрицает вмешательство в американский избирательный процесс.