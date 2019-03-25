МИД: Россия не будет направлять наблюдателей на выборы на Украине

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В МИД России заявили, что российская сторона решила не направлять наблюдателей на президентские выборы на Украине. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно размещенному комментарию, такое решение объясняется нежеланием подвергать наблюдателей из России «угрозе заведомого преследования» на украинской территории.

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«Своими действиями Киев вновь дискредитировал себя. Грубо нарушены дух и буква Копенгагенского документа и других обязательств ОБСЕ в области выборов, — говорится в заявлении.

В ведомстве добавили, что происходящее на Украине свидетельствует о том, что Киеву есть что скрывать от международного сообщества и украинцев.

Ранее на Украину не пустили аккредитованного журналиста из Италии.