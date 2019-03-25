В ДНР заявили о «подлом плане» Порошенко с убийством людей

В Народной милиции самопровозглашенной ДНР обвинили президента Украины Петра Порошенко в том, что он разработал «подлый план» в отношении Донбасса. передает РИА «Новости».

В милиции рассказали, что Порошенко осознает неминуемый проигрыш на президентских выборах, а потому намерен сорвать их, введя военное положение в нескольких регионах страны.

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В оборонном ведомстве уверены, что силы Порошенко организуют волну провокаций, в том числе массовую гибель граждан. По их мнению, украинские военные заминируют КПП, и направят туда людей, пытающихся скрыться от беспорядков.

«Подорвавшиеся на минах мирные жители будут представлены, как «очередной акт агрессии» с нашей стороны», – заявил представитель оборонного ведомства.

Ранее в Совбезе рассказали о выгоде США от переизбрания Порошенко.