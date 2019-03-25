Патрушев рассказал о возможном распаде Украины

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что победа действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах может привести к распаду страны, передают «Известия».

Он отметил, что победа Порошенко возможна в случае грубейшей фальсификации итогов выборов. что еще больше усугубит политические и социально-экономические противоречия в украинском обществе.

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Патрушев добавил, что сохранение Порошенко во власти не приведет к нормализации российско-украинских отношений.

Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что победа украинского лидера Петра Порошенко на новых президентских выборах может закончиться тем, что «страну растащат как лоскутное одеяло».