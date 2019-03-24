«Храм жадности и раскола»: кандидат в президенты США о башне Трампа

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Кандидат в президенты США Кирстен Джиллибранд провела митинг у входа в башню Trump Tower в Нью-Йорке. Об этом сообщает ABC News.

По ее словам, Trump Tower является «храмом жадности, раскола и тщеславия».

Она также добавила, что ее сторонникам необходимо отвергнуть «политику страха и ненависти».

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Джиллибранд подчеркнула, что на ее стороне «гораздо большая сила», чем в башне Trump Tower.

Ранее сообщалось, что кандидаты в президенты США призвали обнародовать отчет по «российскому делу».