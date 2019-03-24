В Совбезе рассказали, как жителей ЛНР И ДНР используют на украинских выборах

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Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев полагает, что данные жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик могут использовать для вбросов на выборах президента Украины. Об этом он заявил в интервью газете «Известия».

По его словам, также для этих целей могут использовать персональные данные граждан Украины, проживающих на российской территории.

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«Созданы беспрецедентные возможности по использованию персональных данных из реестра избирателей — жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в Россию украинских трудовых мигрантов, которые не смогут ни проголосовать, ни опротестовать неправомерное использование их голосов», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что технологии искажения результатов голосования уже применяются в предвыборный период.

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что на Украине раскрыли мошенническую схему по скупке голосов Порошенко.