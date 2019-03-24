В Госдуме разрешили СМИ раз в год публиковать фейки

Зампред комитета Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин сообщил, что законопроект об ответственности за распространение недостоверной информации не будет распространяться на первоапрельские шутки. Об этом он заявил «Говорит Москва».

Депутат пояснил, что закон направлен на «самые вопиющие случаи недостоверных новостей», целью которых являются «тяжелые последствия».

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«Первоапрельские шутки никогда к серьезным последствиям не приводили и не могут приводить», — отметил Вяткин.

Он добавил, что даже политические шутки на острые темы не попадают под запрет, отметив способность россиян ценить хороший юмор, сарказм и достаточно острую сатиру.

«Закон вообще не про это. На первоапрельские шутки он, конечно же, не распространяется», — заключил Вяткин.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал законы о штрафах за оскорбление госсимволов и фейковые новости.